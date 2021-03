Le vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca est efficace à 76% contre les cas symptomatiques, a annoncé jeudi le laboratoire suédo-britannique, après une mise à jour de ses données issues d'un essai clinique aux Etats-Unis, au Pérou, et au Chili.

Les résultats de "l'analyse primaire des essais de phase III (du vaccin) aux Etats-Unis ont confirmé que (son) efficacité était cohérente" avec les données annoncées lundi, a affirmé AstraZeneca dans un communiqué.

Le laboratoire a également annoncé que l'efficacité de son vaccin était de 100% pour prévenir les cas graves de Covid-19, un chiffre similaire à celui annoncé précédemment.

AstraZeneca s'était engagé mardi à fournir sous 48 heures des données récentes au régulateur américain supervisant les essais cliniques, qui avait critiqué des données potentiellement "obsolètes" sur son vaccin anti-Covid, annoncé alors efficace à 79% pour prévenir les cas symptomatiques.

Utilisé dans de nombreux pays dont l'Union européenne, le vaccin développé par AstraZeneca et l'université d'Oxford n'est pas encore approuvé aux Etats-Unis, où les autorités avaient demandé plus de données sur des essais de phase III menés sur le territoire américain.

Après la publication de résultats de ces essais lundi, l'Institut national des maladies infectieuses et des allergies (NIAID), qui supervise des essais cliniques de vaccins aux Etats-Unis, avait exprimé sa "préoccupation" quant au fait que le laboratoire suédo-britannique ait pu "utiliser des informations obsolètes" dans le cadre de ses essais. Cela pourrait, selon le NIAID, aboutir à "une estimation incomplète de l'efficacité" du vaccin.

Dans le cadre de l'opération "Warp Speed" lancée au printemps 2020 par l'administration Trump pour soutenir le développement d'un vaccin contre le Covid-19, une commande de 300 millions de doses avait été passée à AstraZeneca - beaucoup plus que le nombre initialement commandé à Pfizer/BioNTech, Moderna ou Johnson & Johnson (100 millions chacun), les trois vaccins actuellement autorisés aux Etats-Unis.

De nouveaux contrats ont depuis été passés petit à petit, si bien que les Etats-Unis auront été livrés avec assez de doses de ces trois vaccins pour pouvoir vacciner l'ensemble des adultes américains d'ici fin mai, a promis le gouvernement Biden.

Ce mois-ci, plusieurs pays avaient suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca par crainte qu'il ne provoque des caillots sanguins, parfois mortels. Jeudi dernier, l'Agence européenne des médicaments (EMA) l'a pourtant jugé "sûr et efficace" et l'utilisation du vaccin a repris dans certains pays.

