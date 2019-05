Soupe, pâtes, repas maison... on se retrouve régulièrement avec des restes sur les bras. Mettre au frigo directement ou laisser refroidir, voici quelques conseils pour bien les conserver.

Il est parfois difficile d'estimer la quantité de nourriture à préparer, surtout lorsqu'on reçoit des invités. Dans le doute, on fait trop. Et on se retrouve avec des restes. Pour ne pas les jeter, on les garde pour le lendemain ou pour les intégrer dans une autre préparation. Pour les conserver au mieux, il y a deux écoles : laisser d'abord refroidir avant de mettre au frigo ou au congélateur, ou mettre au frais dès que possible. "Les aliments préparés doivent être mis au réfrigérateur le plus rapidement possible"...