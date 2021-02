A peine 260 médecins pour contrôler plus de 460.000 malades de longue durée

Le contrôle et l'orientation des malades de longue durée ne fonctionnent pas bien, rapportent lundi De Standaard et Het Nieuwsblad. Normalement, les médecins des fonds d'assurance maladie doivent déterminer si une personne peut reprendre le travail ou non, mais ils sont en sous-capacité.

A peine 260 docteurs sont disponibles pour suivre 460.000 personnes. De surcroît, ils doivent aussi orienter les malades de longue durée vers un emploi adapté. La situation mène à des contrôles insuffisants et ouvre la porte à des fraudes, signalent les médias flamands. François Perl, directeur général au sein de l'Institut national d'assurance maladie invalidité, admet une pénurie de médecins-conseils. "En équivalent temps plein, il y en moyenne 260 médecins conseils pour toute la Belgique. A l'Inami, nous en disposons de 16."