"L'épidémie du coronavirus a eu un impact important sur l'accès au système de soins de santé pour des problèmes non liés au coronavirus", constate le Journal du Médecin.

Une première enquête sur le phénomène réalisée par Sciensano est publiée par "Le journal du médecin". "L'épidémie du Covid-19 a eu un impact important sur l'accès au système de soins de santé pour des problèmes non liés au coronavirus. Une grande proportion des participants à l'enquête déclare avoir annulé des rendez-vous prévus au cours des quatre dernières semaines, les taux variant entre 25 et 90 % selon les prestataires de soins. Il est alarmant de constater, par exemple, que 65 % des personnes qui devaient passer un traitement médico-technique (radiothérapie, dialyse, ...) ont dû l'annuler", précise la revue médicale.

Lire aussi: La lutte contre le cancer redoute de sortir affaiblie de la pandémie

Pour parvenir à ces chiffres, les avis de 44.000 Belges (64 % en Flandre, 26 % en Wallonie et 10 % à Bruxelles) ont été analysés. Une étude de l'Hôpital universitaire d'Anvers sur le report de soins non covid montre, elle, que 52 % des sondés pensent qu'il n'est pas possible actuellement de consulter un médecin pour quelque raison que ce soit. Ce qui est pourtant faux.

23 % des sondés déclaraient avoir un problème de santé non covid pour lequel, en temps normal, ils se seraient rendus chez le médecin. Dans les circonstances actuelles, aucun de ces 23 % n'a contacté un médecin, pas même par téléphone. Mais pour quels motifs? 40 % pensent que les médecins sont débordés et qu'il faut ne pas les déranger alors que 23 % ont peur d'attraper le virus en se rendant chez le généraliste.

Une première enquête sur le phénomène réalisée par Sciensano est publiée par "Le journal du médecin". "L'épidémie du Covid-19 a eu un impact important sur l'accès au système de soins de santé pour des problèmes non liés au coronavirus. Une grande proportion des participants à l'enquête déclare avoir annulé des rendez-vous prévus au cours des quatre dernières semaines, les taux variant entre 25 et 90 % selon les prestataires de soins. Il est alarmant de constater, par exemple, que 65 % des personnes qui devaient passer un traitement médico-technique (radiothérapie, dialyse, ...) ont dû l'annuler", précise la revue médicale. Pour parvenir à ces chiffres, les avis de 44.000 Belges (64 % en Flandre, 26 % en Wallonie et 10 % à Bruxelles) ont été analysés. Une étude de l'Hôpital universitaire d'Anvers sur le report de soins non covid montre, elle, que 52 % des sondés pensent qu'il n'est pas possible actuellement de consulter un médecin pour quelque raison que ce soit. Ce qui est pourtant faux. 23 % des sondés déclaraient avoir un problème de santé non covid pour lequel, en temps normal, ils se seraient rendus chez le médecin. Dans les circonstances actuelles, aucun de ces 23 % n'a contacté un médecin, pas même par téléphone. Mais pour quels motifs? 40 % pensent que les médecins sont débordés et qu'il faut ne pas les déranger alors que 23 % ont peur d'attraper le virus en se rendant chez le généraliste.