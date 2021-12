Quels furent les évènements marquants de 2021 ? Le Vif a compilé les 30 photos d'évènements qui ont rythmé l'actu de l'année. A (re)voir.

© belga

5 janvier : début officiel de la campagne de vaccination en Belgique

Le 28 décembre 2020, les premiers Belges ont été vaccinés contre la Covid-19, mais c'était plus symbolique qu'autre chose. La première phrase de la campagne de vaccination grand public, pour le personnel et résidents des maisons de repos et de soins, commence le 5 janvier.

Invasion du Capitole

© Photo by SAUL LOEB/AFP via Getty Images

6 janvier 2021. Donald Trump fait un discours devant une horde de partisans, suite à sa défaite à l'élection présidentielle. Il les incite à marcher sur le Capitole pour montrer leur mécontentement. Et quelques heures plus tard, c'est une véritable foule qui force effectivement le passage devant le bâtiment. Bilan: 5 morts sur place et une image de l'Amérique dont on se souviendra longtemps.

Investiture de Joe Biden

© Photo by BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

20 janvier. L'image de Bernie Sanders est devenue virale sur les réseaux sociaux. Sa tenue étonne: pas de manteau long sur mesure mais bien une doudoune et des moufles colorées. Il a été par la suite mis à toutes les sauces: avec Deadpool, Game of Thrones ou encore Star Wars pour ne citer qu'eux. Bref, une photo mythique de Bernie en mode hiver.

Coup d'état en Birmanie

© Photo by Stringer/Getty Images

1er Février. Depuis le coup d'État du 1er février dernier, la Birmanie est plongée dans le chaos. Les jours, semaines, mois qui ont suivi le putsch ont été très violents. De nombreuses personnes ayant participé à des manifestations sont blessées, arrêtées ou décédées.

Alexeï Navalny

© Photo by KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP via Getty Images

Après avoir été victime d'un empoisonnement, l'opposant russe Alexeï Navalny retourne dans son pays d'origine le 17 janvier. Il y est condamné à deux ans et demi de prison pour avoir violé son contrôle judiciaire, alors qu'il se trouvait en Allemagne (pour soigner l'empoisonnement). Il est actuellement dans un camp de travail.

© belga

Stéphane Moreau en solitaire

Le 11 février, Stéphane Moreau est libéré de la prison de Marche. L'ancien patron de Nethys a fait le tour des médias, notament avec cette photo où on le voit repartir seul de la prison, marchant sur le bord de la route. Il était tellement emmitoufflé qu'un doute a plané sur son identité.

© belga

"La boum"

1er avril. Un rassemblement festif de jeunes non-autorisé prend place au Bois de la Cambre. La police est mobilisée, en nombre, avec des autopompes et des membres de police montée (à cheval). Les forces de l'ordre se dirigent vers la foule, les esprits s'échauffent et les violences commencent.

Le Sofagate à Ankara

© Photo by Murat Kula/Anadolu Agency via Getty Images

6 avril. Charles Michel, Ursula von der Leyen et Recep Tayyip Erdogan doivent se rencontrer pour discuter des relations entre la Turquie et l'Union Européenne. Problème: sur cette photo, il n'y a que deux sièges alors que les protagonistes sont 3. Ursula von der Leyen sera en fait installée sur un canapé à l'écart, ce qui lancera le "Sofagate" et la vidéo du moment de leur arrivée dans la pièce deviendra virale.

17 mai : affaire Jürgen Conings

© belga

Jürgen Conings, un militaire, disparaît le 17 mai juste après avoir volé des armes lourdes dans une caserne. Une lettre est trouvée dans laquelle il menace le gouvernement et des virologues. La Belgique se met à sa recherche, un dispositif de recherche impressionnant est mis en place. Les semaines passent et l'homme est introuvable après que son véhicule ait été retrouvé dans un bois à Dilsen-Stokkem. Finalement, il s'avère qu'il se serait donné la mort dès son arrivée dans la forêt.

Roman Protassevitch

© Photo by telegram@zheltyeslivy/Anadolu Agency via Getty Images

23 mai 2021.Roman Protassevitch est un jeune journaliste et opposant au régime de Loukachenko, en Biélorussie (il est exilé). Son avion qui fait le trajet Athènes-Vilnius est détourné car une bombe serait à bord. Mais il s'agissait d'une ruse pour arrêter le jeune journaliste toujours en détention.

Nadal absent de la finale de Roland Garros

© Photo by Julian Finney/Getty Images

16 participations et 13 titres. Ce n'est arrivé que trois fois depuis 2005, Rafael Nadal était absent de cette finale de Roland Garros. Battu en demi-finale par le serbe Novak Djokovic, l'Espagnol n'a pas pu se battre pour un 14ème titre à Paris. Le grec Stefanos Tsitsipas s'est vu filer le titre sous les doigts après un match très serré.

Incendies en cascade : des forêts brûlent

© Photo by ANGELOS TZORTZINIS/AFP via Getty Images

Cette année a été marquée par de nombreux incendies dans plusieurs pays du monde. Cet été, l'île d'Eubée en Grèce a été victime d'un très violent incendie.

Inondations le 14 juillet

© belga

Il pleut, l'eau des rivières monte dans plusieurs provinces. Les prévisions météorologiques pour le lendemain sont très pessimistes, pluie abondante et orages. Ce mercredi, des camps scouts sont évacués à Namur, on déplore des perturbations sur le réseau ferroviaire entre Liège et Namur. Dans la province de Liège, les pompiers ont déjà fait de nombreuses interventions chez les particuliers. Spa, Theux sont déjà inondés. Les eaux de la Vesdre montent. Elles sortiront de leur lit pendant la nuit.

Inondations: le 15 juillet

© belga

En Wallonie, des villes sont sous eau, des maisons ont été emportées, des personnes ont passé la nuit sur un toit, d'autres ont disparu. Des rues sont transformées en torrent. Chaudfontaine, Tilff, Pepinster, Chênée, Rochefort et beaucoup d'autres communes (202 au total en Wallonie), ont été submergées.

Inondations: le 16 juillet

© belga

L'eau s'est retirée et c'est la dévastation. Cette montée des eaux de plusieurs rivières a été mortelle pour au moins 23 personnes. Des milliers de sinistrés n'ont plus de logement. Des quartiers, des rues sont ravagés par ces inondations. Le bilan officiel s'alourdit à 38 décès.

Inondations : la solidarité

© belga

Suite à ces terribles inondations, le peuple belge a su montrer sa grande solidarité en aidant les sinistrés.

Euro de foot en décalé

null © Photo by Michael Regan/UEFA via Getty Images

L'Euro 2020 s'est déroulé en.... Juillet 2021 !

© belga

Le 23 juillet 2021, les JO de Tokyo 2020 débutent

Les Belges ont été forts cette année aux Jeux Olympiques. Sept médailles ont été gagnées: trois en or (Nina Derwael, Red Lions et Nafissatou Thiam), une en argent (Wout van Aert) et trois en bronze (Matthias Casse, saut d'obstacles par équipe en équitation et Bashir Abdi).

© Photo by WAKIL KOHSAR/AFP via Getty Images

En août, les talibans prennent le pouvoir en Afghanistan

La population tente de fuir par tous les moyens. Quitte à s'accrocher aux avions qui décollent.

© AFP

Procès des attentats de Paris

8 septembre. Le procès des auteurs et complices des attentats du 13 novembre 2015 s'ouvre à Paris. Il ne finira pas avant le printemps 2022. Plusieurs accusés sont présents dont Salah Abdeslam, seul terroriste encore vivant du commando de ce vendredi meurtrier.

© Photo By Europa Press via Getty Images

Volcan de La Palma

19 septembre. L'éruption volcanique de La Palma débute l'après-midi.

Bilan: des maisons détruites, des habitants évacués et la mort d'au moins une personne. L'éruption est déclarée officiellement terminée le 25 décembre.

© Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images

Frontière Pologne/Biélorussie

Cela fait des semaines que Loukachenko, dirigeant de la Biélorussie, s'est lancé dans un chantage migratoire avec l'Europe. Des témoignages glaçants des conditions de vie des camps de fortunes installés aux abords de la frontière ont été livrés par les migrants. Bien que la Biélorussie ait renvoyé des gens dans leur pays d'origine, la situation sur place reste tendue.

James Bond, on ne l'attendait plus

© Photo by AaronP/Bauer-Griffin/GC Images

Mourir peut attendre. Le film d'espionnage devait initialement sortir en avril 2020 mais la pandémie de Covid faisait des ravages dans le monde entier. Il a donc été reporté à 4 reprises en un peu plus d'un an. Heureusement pour les fans, il est sorti dans les salles fin septembre.

© Photo by Phil Walter/Getty Images

Sans nouvelles de Peng Shuai

La joueuse de tennis chinoise avait dénoncé avoir été violée par l'ancien vice-Premier Ministre chinois. Elle a d'abord disparu pour enfin réapparaître avec une liberté de mouvement qui laisse un doute raisonnable. Elle est revenue sur ses déclarations et la propagande chinoise continue à essayer de montrer que tout ça était une erreur de compréhension.

© Le Golfe du Morbihan vu du ciel, par Thomas Pesquet. © @thom_astro

Thomas Pesquet, de l'espace

Magnifique cliché pris par le français Thomas Pesquet, depuis la Station spatiale internationale. Le jeune astronaute était parti pour 6 mois dans l'espace, il en est revenu fin de cette année.

© AFP

Déferlante de variants

Fin juin, après le variant Alpha, le variant Delta s'invite pour l'été en Europe. Depuis fin décembre, c'est l'Omicron qui semble être dominant dans notre pays.

© Photo by Chris McGrath/Getty Images

Mort de migrants en mer

Cette année sera encore marquée par le décès de nombreux migrants que ce soit dans la Manche ou dans les eaux grecques, pour ne citer qu'eux.

© belga

La culture résiste

Le Codeco a annoncé le 22 décembre dernier que des lieux culturels devaient fermer. Mais certains cinémas, théâtres ou encore salles de concert ont refusé de s'y plier. Le bras de fer est lancé.

© belga

Pandémie: les chiffres diminuent

Pensée à nos soignants qui ont encore fait preuve de courage cette année. Le point positif est que les chiffres du Covid diminuent depuis quelques jours ce qui est plutôt encourageant étant donné le nombre élevé d'infections de ces dernières semaines.

© belga

Les feux d'artifice ne sont plus interdits en cette fin d'année 2021

Bonne nouvelle pour les amateurs de feux d'artifices. Contrairement à l'année passée, ils ne sont pas interdits. Il est donc possible de reprendre les habitudes pour le Nouvel An qui approche. Bonne année à tous.

Ariane Kandilaptis

