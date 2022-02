Ce vendredi, Proximus a annoncé avoir l'intention d'étendre à 99% la couverture 5G en Belgique. Cette technologie est pourtant quasi inexistante à Bruxelles et en Wallonie.

Ce vendredi, à l'occasion de la publication de ses résultats financiers annuels, Proximus a annoncé vouloir atteindre un taux de couverture 5G de 99% en Belgique d'ici 2024.

Dès le mois d'avril, l'opérateur télécom proposera à ses clients, s'ils disposent d'un abonnement et d'un smartphone compatible, de tester gratuitement pendant trois mois cette 5G là où elle est disponible.

Cependant, si de nombreuses grandes villes en Flandre profitent déjà de cette couverture, ni la capitale, ni la Wallonie - hormis une zone à proximité de l'aéroport de Charleroi - ne disposent de cette vitesse de téléchargement ultra rapide. En cause, les normes d'émission à Bruxelles, trop strictes que pour permettre le déploiement de la 5G. En Wallonie, ces normes seront revues, mais un rapport d'experts est encore attendu d'ici le troisième trimestre de 2022 pour réviser le décret encadrant ces émissions.

Proximus entend investir davantage dans le déploiement de son réseau 5G, pour atteindre 99% de couverture en Belgique à l'horizon 2024. Pour le directeur général du groupe, Guillaume Boutin, "cette année sera cruciale". Cet été auront lieu en effet des enchères pour déployer cette technologie, bien plus rapide que la 4G, à grande échelle.

