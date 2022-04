Le kern a finalement décidé de ne pas construire de nouvelles centrales au gaz puisque les deux centrales nucléaires Doel 4 et Tihange 3 seront effectives pour la fin d'année de 2026.

Le comité ministériel restreint (kern) a décidé de renoncer à construire de nouvelles centrales au gaz en plus des deux déjà prévues, estimant que la prolongation des réacteurs nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 sera bel et bien effective pour l'hiver 2026, alors que leur gestionnaire, Engie, ne la dit possible que pour 2027 seulement, rapportent vendredi Le Soir et L'Echo.

En intégrant déjà la capacité électrique des deux réacteurs nucléaires dans les calculs de production pour l'hiver 2026, le gouvernement entend ainsi donner un "signal clair" à l'énergéticien sur sa volonté de mener à bien, en temps et en heure, les négociations sur la prolongation. Pour le gouvernement, le retour attendu -pour l'hiver 2026 déjà donc- du nucléaire écarte une fois pour toutes l'hypothèse, un temps avancée par la Creg, le régulateur fédéral, de devoir construire une troisième, voire une quatrième nouvelle centrale au gaz.

