"We Europeans", la campagne qui vole au secours de l'Europe et de la démocratie

Olivier Mouton Journaliste politique au Vif/L'Express

Un entrepreneur français veut rapprocher citoyens et politique. Une fonctionnaire italienne espère donner un souffle nouveau à ce projet européen bien mal en point. Ensemble, ils ont lancé We Europeans, une campagne sans précédent pour engendrer des idées constructives. Et ça marche...

L'Europe plus proche de ses citoyens ? L'inverse est également souhaitable . © Ana Fernandez/belgaimage