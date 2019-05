Elle serait capable de manier la plume comme Proust ou Camus. Elle, c'est une intelligence artificielle répondant au nom de GPT-2.

Née au sein du centre de recherche privé OpenAI, ses capacités d'écriture seraient si phénoménales, autrement dit ses faux textes si convaincants, qu'elle en arrive à faire peur. Spécialisée en intelligence artificielle et financée par des milliardaires américains comme Elon Musk, PDG de SpaceX et de Tesla, ou encore Peter Thiel, cofondateur de PayPal, l'organisation à but non lucratif OpenAI a annoncé repousser la publication intégrale du programme GPT-2 pour laisser le temps à la communauté humaine d'en mesurer les possibles conséquences éthiques et sociétales....