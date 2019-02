Stress et burnout, comment on s'en sort ?

Des études internationales montrent que 30 % des travailleurs sont soumis à un stress chronique et que 10 % d'entre eux présentent des signes d'épuisement professionnel. Hors monde du travail, on évoque aussi le burnout parental et même, désormais, celui des étudiants. Au sein du groupe hospitalier bruxellois Chirec, de plus en plus souvent confronté à des patients souffrant de cette forme d'épuisement, des spécialistes - psychologues, thérapeutes, médecins et coaches - ont créé la Clinique du stress et du burnout (1).

