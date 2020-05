Depuis le début du confinement vous avez sûrement essayé de vous mettre au yoga, de faire du sport, de cuisiner mieux ou autres activités. Avez-vous maintenu cette habitude ?

L'habitude, qu'elle soit bonne ou mauvaise, est définie par une manière de se comporter ou d'agir acquise par apprentissage et répétition, donnant lieu à des automatismes. Pour construire une habitude, certains parlent de 21 jours, d'autres de 66 jours ou davantage. En réalité, même si ces échéances comptent une partie de vérité, une habitude dépend surtout de son type (si elle est agréable ou non), du plan d'action pour l'intégrer et surtout de la régularité. Pour la mettre en place, il est fondamental de se baser sur des piliers importants reprenant déclenchement, routine et récompense.

Mettre en place un déclencheur

Le premier moyen pour développer une nouvelle habitude c'est de l'ancrer à un déclencheur, à quelque chose que vous faites déjà. Il peut simplement s'agir du réveil, des repas, de la douche. Normalement, vous vous réveillez, vous mangez et vous vous lavez tous les jours. Implanter une habitude à un événement routinier que vous ne changerez probablement pas aide à renforcer son encrage.

Associer la nouvelle habitude à une autre déjà existante

Cette fois, il ne s'agit plus d'associer la nouvelle habitude à un moment de la journée fixe, mais à une autre habitude déjà présente. Et si vous l'appréciez, c'est encore mieux. Le sport, par exemple, est un des réflex les plus difficiles à mettre en place car il nécessite beaucoup d'efforts. Pour rendre l'ancrage plus facile, il peut être utile d'associer cette nouvelle pratique à de la musique que vous aimez particulièrement et que vous écoutez régulièrement. Pour la cuisine, vous pouvez essayer de commencer par préparer les aliments que vous avez l'habitude de cuisiner. Cela permettra d'apprécier ce que vous avez préparé tout en ayant pu diversifier et améliorer vos talents. Aussi, si comme beaucoup de Belges vous êtes friand de café ou de thé, vous pouvez mettre à disposition le temps de consommation pour lire quelques pages d'un bouquin.

Se fixer de petits objectifs et se concentrer sur une seule habitude

Se mettre en action est l'acte qui demande le plus d'efforts, il faut donc démarrer avec des objectifs volontairement très bas. Si vous désirez ancrer la lecture comme une nouvelle habitude, commencez par lire 5 pages par jour, voire moins et augmentez avec le temps. Cela vaut pour toutes les autres activités : commencez par 5 minutes de sport, de méditation, de yoga, des plats très simples, etc. Aussi, chose très importante : si vous voulez installer une nouvelle habitude, soyez sûr d'en installer une seule à la fois.

Réduire au maximum les distractions possibles

Lorsque vous effectuez votre nouvelle routine, éloignez-vous au maximum de toutes les distractions possibles telles que : les réseaux sociaux, les mails, les enfants, les parents ou les amis. Ces éléments constituent potentiellement des "frictions au démarrage", des perturbateurs.

Utiliser un suivi d'habitudes

Afin de vous motiver dans votre installation de nouvelle habitude, essayez de garder une trace de votre avancée. Cela peut se faire sur un calendrier ou grâce à une application mobile. Loop - Suivi d'habitudes sur Android et Productive - Liste de Tâches sur iOS.

Ne pas se décourager et s'attendre à de la résistance

Si vous oubliez, ou que vous ne pouvez pas réaliser votre nouvelle habitude un jour, ce n'est pas grave. Cela n'affectera pas vos résultats si vous n'abandonnez pas. C'est évident que des événements de la vie vous empêcheront d'effectuer votre routine. Le plus important, c'est de rebondir, de s'y tenir et de recommencer.

Aussi, attendez-vous à de la résistance. Le cerveau aime le confort et ses habitudes déjà ancrées. Par conséquent, lorsqu'il est confronté à de nouvelles habitudes, il va résister. À vous donc de tenir bon et de mettre tout en oeuvre pour faire ce que vous croyez bon pour vous.

