On en connaît d'origine végétale et animale. Mais les protéines dont sont nourries certaines crevettes sont d'une autre nature : issues de la transformation du méthane par des bactéries. Des protéines artificielles qui se profilent comme une solution pour éviter d'épuiser les ressources planétaires pour la production de nourriture animale.

Un régal ! Sous la dent, les papilles n'y voient que du feu. A l'occasion du Seafood Expo Global qui s'est tenu à Bruxelles début mai, le géant des fruits de mer Thai Union a organisé une première mondiale : la dégustation de crevettes élevées grâce à une protéine alternative produite à base de méthane. " Elles ont le même goût et sont de la même qualité que les crevettes que nous proposions auparavant ", garantit Tracy Cambridge, responsible sourcing manager pour Thai Union. Ce produit alimentaire innovant et visant la durabilité pourrait très bientôt se retrouver dans nos étals et nos assiettes.

