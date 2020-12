Chaque mois, Le Vif vous propose d'écouter des experts sur des thématiques d'actualité grâce à une collaboration avec l'UCLouvain. En décembre, nous revenons sur l'importance de l'espoir, en lien avec notre dossier 100 notes d'espoir dans une année pourrie.

Quand nous nous sommes souhaité "bonne année" le 1er janvier 2020, nous ne savions pas encore à quel point ces mots étaient très peu prémonitoires : virus, pandémie, confinement, déconfinement, reconfinement, distanciation sociale, port du masque, fermetures des commerces, visio-conférences à gogo..., bref la liste de ce que nous ne pouvions pas imaginer alors est encore longue.

Ce qui nous a fait tenir, et nous fera encore tenir en 2021, c'est l'espoir. Pour nous aider à comprendre ce sentiment et ce besoin chez l'être humain de chercher la lumière au bout du tunnel, nous accueillons Olivier Luminet, psychologue des émotions et membre de l'Institut de recherche en Sciences psychologiques de l'UCLouvain.

Retrouvez chaque mois, le podcast Capito!, un UCLouvain réalisé en partenariat avec Le Vif.

