"Comment étais-je coiffée vendredi dernier, quand mon homme m'a complimentée ?" "Est-ce que j'avais déjà ce vilain bouton hier ?" "Tiens, le grain de beauté à la base de mon oreille n'a-t-il pas grossi ?" "Comment étais-je maquillée lors de la soirée d'anniversaire ?" "Est-ce que je n'ai pas pris un peu de poids depuis les vacances ?" Ces questions qui taraudent parfois les femmes dans la salle de bains au petit matin trouveront à l'avenir directement une réponse sur un miroir connecté. A condition qu'il soit équipé du système uReflect.

" Il s'agit d'une sorte de brique intelligente à intégrer au miroir, à partir de laquelle les développeurs peuvent créer leurs propres applications et les mettre à disposition des autres utilisateurs via le store ", détaille Kévin Empociello, interrogé par le site Futura. Avec huit autres étudiants de l'école supérieure d'informatique Epitech de Bordeaux, il a développé cet " assistant qui rend intelligent le miroir, pas pour être plus connecté, mais pour être mieux connecté à soi-même...