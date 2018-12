Les déchets plastiques deviennent carburant

L'odyssée d'Ulysse carbure aux déchets plastiques. Ulysse, c'est un esquif à moteur de six mètres de long, mis à l'eau l'été dernier à Concarneau et doté d'atouts révolutionnaires. A son bord, un pyrolyseur miniaturisé permet de produire du carburant à partir de déchets plastiques non recyclables récupérés sur terre.