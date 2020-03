Le groupe belge ALCO, actif dans la production et la distribution de bioéthanol, a décidé d'offrir gratuitement 35.000 litres de gel hydro-alcoolique aux hôpitaux belges, a-t-il annoncé jeudi par communiqué. Des initiatives similaires voient le jour en Wallonie.

"Nous mettons notre groupe au service des citoyens belges et du personnel soignant afin de contribuer à la sécurité sanitaire de tous. Nos stocks existants d'éthanol nous permettent de produire immédiatement ce gel qui sera distribué dans les prochains jours aux hôpitaux", a déclaré le CEO, Charles-Albert Peers.

D'autres initiatives voient le jour, comme à la Grande Distillerie de Charleroi. Son directeur, Henry Symons, dispose de l'ensemble des produits pour réaliser du gel hydro-alcoolique. "Nous pouvons produire 2.500 litres dès que nous aurons reçu l'accord du bureau des accises de Mons (attendu ce vendredi, NDLR). Nous souhaitons l'offrir gratuitement aux hôpitaux", a-t-il souligné.

La Grande Distillerie de Charleroi va également revendre de l'alcool aux pharmacies qui le souhaitent pour qu'elles puissent produire du gel hydro-alcoolique et ainsi faire face à la pénurie. "Nous proposons de fournir 25 litres d'alcool par pharmacie, ce qui permet à chacune d'assurer une production d'environ 450 flacons de gel. Cela paraît cohérent par rapport aux besoins", a précisé Henry Symons.

D'autres distilleries en Wallonie devraient également contribuer à la production de gel hydro-alcoolique pour faire face à la pénurie qui touche actuellement les hôpitaux et les pharmacies.

