John et Charlotte Henderson se sont rencontrés à l'université en 1934. Ces deux Américains sont entrés au Guinness World Records pour la longévité de leur amour. Ils fêteront bientôt leurs noces de chêne.

Tout a commencé dans un cours de zoologie en 1934. Les étudiants étaient assis par ordre alphabétique dans une salle de cours à plusieurs niveaux, de sorte que John Henderson, 21 ans, était assis directement derrière Charlotte Curtis. Il aimait bien regarder la jeune fille timide de 20 ans qui était juste devant lui.

"Je pensais qu'il n'était qu'un bon gars, et ça ne me dérangeait pas qu'il regarde par-dessus mon épaule", a déclaré Charlotte au Washington Post.

Le 22 décembre, le couple - elle a 105 ans et lui 106 - célébrera son 80e anniversaire de mariage. Le Guinness World Records a reconnu la longévité de leur amour en nommant les Henderson le plus vieux couple marié vivant du monde.

John est né en 1912 à Fort Worth. Il se souvient de la première fois qu'il a pu écouter la radio. Ses voisins en avaient apporté une à la maison quand il avait environ 8 ans. "Et je me souviens bien de cette longue antenne. Ils ont dû l'installer dans la cour avant et dans la cour arrière pour recevoir une émission de radio", a-t-il dit.

Il a déménagé à Austin pour étudier à l'Université du Texas au début des années 1930, où il a été garde dans l'équipe de football. À l'époque, environ 53.000 personnes vivaient dans la capitale. Aujourd'hui, la métropole compte plus de 2 millions d'habitants.

Charlotte est née dans l'Iowa en 1914. Au début de la vingtaine, le mari de sa soeur aînée a été tué dans un accident d'avion militaire. Toute la famille de Charlotte a alors déménagé au Texas, où le mari était en poste, pour être avec sa soeur et la soutenir.

Charlotte et John Handerson. © Washington Post

Charlotte s'inscrit rapidement à l'université, où elle rencontre John. Bien que les fiançailles de courte durée n'étaient pas inhabituelles à l'époque, "il lui a fallu cinq ans pour décider qu'elle voulait se marier", dit John en riant. C'était le milieu de la Grande Dépression, et ils voulaient gagner un peu d'argent avant de s'installer. Charlotte a donc accepté un poste d'enseignante dans la région de Houston, et John a été entraîneur de football et de basket-ball à Port Arthur.

John et Charlotte se sont mariés lors d'une petite cérémonie - seulement deux invités étaient présents - le 22 décembre 1939. Ils ont passé leur lune de miel à San Antonio, dans un hôtel qui coûtait 7 dollars la nuit.

Bien qu'ils soient ensemble depuis 85 ans, ils ne sont mariés que depuis 80 ans, ce qui signifie qu'ils ne détiennent pas le record du mariage le plus long. Ce titre, selon le Guinness World Records, appartient à Zelmyra et Herbert Fisher, qui se sont mariés à l'âge de 19 et 17 ans, respectivement, et ont été mariés pendant 86 ans et 290 jours avant la mort de Herbert en 2011.

Les Henderson ont élu domicile à Baytown, au Texas. Charlotte a continué à enseigner et John a eu une longue carrière chez Humble Oil and Refining Co. (qui fait maintenant partie d'Exxon). Il a pris sa retraite en 1972 (il y a 47 ans) alors qu'il avait 60 ans.

Durant ces années, ils ont voyagé, surtout en croisières. Ils ont navigué autour de l'Amérique du Sud, de la Scandinavie, de la Chine et à des dizaines d'autres endroits.

Ils sont également restés de fidèles fans de football, assistant aux matches des Longhorns quand ils le pouvaient. John, qui est aussi l'ancien joueur de football le plus âgé de l'UT, joue au moins un match par saison depuis 84 ans. Cela a été plus facile à faire au cours de la dernière décennie, depuis qu'ils sont retournés à Austin pour vivre dans une résidence pour retraités.

John a confié que l'invention qu'il a préférée est la télévision. Il en a vu une pour la première fois dans une vitrine d'un magasin lors d'un voyage à New York au début des années 1950. Quelques années plus tard, il avait son propre poste de télévision dans son salon.

Quel est le secret de la longévité de leur couple ? Vivre avec modération, disent-ils. Ils mangent bien, ne boivent pas beaucoup et John fait encore de l'exercice au gymnase communautaire presque tous les jours. À l'exception d'une certaine perte auditive, ils sont tous les deux sont en excellente santé.

Les Henderson n'ont jamais eu d'enfant. "Alors certains disent que c'est pour ça qu'on a vécu si longtemps !", plaisante John.

Ils n'ont pas encore décidé ce qu'ils veulent faire pour célébrer leur 80e anniversaire, mais le village de retraités a organisé une fête.

Alors, après 80 ans, est-ce qu'ils disputent toujours, ou est-ce qu'ils ont tout compris ?

Non, ils ne se disputent pas, dit John. Mais si vous attendez avec impatience que votre mariage devienne plus paisible, prenez note : ils ne sont jamais beaucoup disputés, a dit John, et se sont toujours fait un devoir de régler les choses avant d'aller se coucher.