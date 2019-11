C'est l'histoire d'une idée née d'une seule personne et devenue réussite collective éblouissante. Nos Pilifs, à Neder-over-Heembeek, dans la périphérie bruxelloise. Une entreprise de travail adapté multitâche et multifonction. Qui combine audace, insertion professionnelle, circuits courts, recyclage et gestion parfaite. Une véritable source d'inspirations.

Tout commence dans la tête d'une petite dame, aussi célèbre pour ses grandes lunettes que pour son légendaire chignon et à laquelle personne ne savait dire non : Nelly Filipson (1926 - 2012). Infirmière et logopède, elle peste sur le manque de structures d'accueil pour les enfants handicapés. Alors, en 1971, elle s'installe avenue des Pagodes, à Laeken, et crée le centre Nos Pilifs (à partir de son nom) qui, en journée, prend en charge des enfants handicapés qui ne peuvent fréquenter l'école. Chez elle, c'est kiné, logopédie et séances de psychomotricité mais aussi, et surtout, l'apprentissage de la vie en société. Car si, passés 12 ans, des structures d'accueil étaient prévues, avant cet âge, les parents étaient bons pour tirer leur plan. Dès son ouverture, le centre se révèle un succès et la transition entre enfance et adolescence se passe plutôt bien. Nelly, elle, sourit sous son chignon.

...