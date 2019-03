L'urine, un déchet organique pour une batterie verte?

Produire de l'électricité avec de l'urine constitue évidemment un enjeu humanitaire de taille, quand on sait qu'un milliard de Terriens sont, aujourd'hui encore, privés d'énergie, principalement en Afrique. Or, sans lumière, c'est toute l'activité humaine, y compris le développement technologique et économique, qui est ralentie. Au Burundi ou au Burkina Faso, par exemple, 85 à 95 % de la population n'ont pas accès à l'électricité.

...