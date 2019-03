L'Athénée royal de Soumagne, une école "plus chaude que le climat"

Chaque jeudi, depuis le 10 janvier dernier, les revendications climatiques de milliers de jeunes monopolisent l'attention. Ils sont tous animés par le même désir : des actions concrètes... et c'est justement ce que propose l'Athénée royal de Soumagne en collaboration avec ses élèves, acteurs du changement.

" Quand j'ai vu l'école au début, je me suis dit : ça ne va pas être gérable ", se remémore Christine Roberty, directrice de l'Athénée royal de Soumagne, fraîchement arrivée en août 2018. A son goût, l'investissement écologique au sein de l'établissement était insuffisant. La seule lueur d'espoir provenait d'un timide potager derrière le réfectoire. Ni une, ni deux, elle prend le défi à bras-le-corps et se lance dans plusieurs projets avec quelques professeurs conquis par cet élan. Première étape, instaurer le tri des déchets parce que " jeter une bouteille d'eau dans une poubelle classique, c'était inconcevable ". Ensuite, s'attaquer à la cantine. Une fois par mois, les cuistots concoctent un menu sans viande et, chaque mardi, les élèves peuvent apprécier un repas issu de l'agriculture biologique et locale. Mais ce n'est pas tout. Qui dit nourriture, dit gaspillage. Mais on ne veut pas de ça ici. Alors pour éviter de jeter des aliments, les élèves doivent commander leurs repas à l'avance. Et les restes ? Direction, le compost. Autre initiative originale, la journée " gros pull ". Occasionnellement, le thermostat de l'école est baissé de deux degrés afin de diminuer sa consommation d'énergie. Bref, en quelques mois, l'athénée a changé de visage et de dynamique.

