Sock en stock, une association lilloise les récupère, les lave, les trie par pointure et reforme des paires qui sont ensuite distribuées à des personnes dans le besoin.

" Entre quelques crêpes et verres de cidres, ainsi que des rafales de vent, on se serait presque cru en vacances dans le Morbihan cet après-midi ! Mais on a quand même bien travaillé. Résultat des courses : 20 kg de chaussettes lavées et 484 paires reconstituées ! " Les douze bénévoles à l'oeuvre durant deux heures en ce dimanche de mars n'ont pas a rougir de leur performance : il s'agit du 4e meilleur atelier de tri de chaussettes de l'histoire de Sock en stock.

...