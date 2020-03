Sur les balcons, sur les toits, depuis les jardins, les terrasses ou les fenêtres, on va chanter quoi, en Belgique? La rédaction du vif.be et du Vif/L'Express propose 50 chansons, réparties en 5 genres. Du martial à l'euphorique, du terroir au feu de camp, du qui rend heureux à du qui cultive l'espoir. Les voici, avec paroles et musique. Piochez! Chantez! Et rallongez la liste!

Si on part du principe que l'e-apero et le vrai démarrent à 19 heures, qu'on applaudit les services médicaux à 20 heures, on pousserait pas la chansonnette à 21 heures, après manger? En fait, voyez avec le quartier, la rue, l'immeuble, la ville. Chacun comme il veut. Mais pour chanter quoi? L'hymne national ou les airs traditionnels, comme en Italie notamment, qui expérimente le confinement depuis bien avant nous? Chacun son truc, chacun son droit, chacun ses goûts. Voici en tout cas de quoi aider tout le monde, toutes générations confondues. Une sorte de grand chansonnier du confinement en Belgique. Où chaque titre, en fait, a du sens dans le contexte extraordinaire actuel.

1. Chansons de chez nous

Pas sûr qu'elles garantissent toute la folle éclate mais bon, difficile de les éviter, par les temps qui courent (enfin, qui courent, c'est vite dit désormais). Si on doit rester chez nous, autant chanter ce qui vient de chez nous. Ou qui parle de nous. Et plutôt en bien.

La Brabançonne (Paroles)

Li tchant des Wallons (Paroles)

Pays de Charleroi (Paroles)

Valeureux Liégeois (Paroles)

Li Bia Bouquet (Paroles)

El Doudou (Paroles)

Vive Djan Djan (Paroles)

Bruxelles (Paroles)

Elle me l'avait toudis promis/La p'tite Gayolle (Paroles)

Ça va d'aller (Paroles)

2. Chansons qui font du bien

Accrochez-vous bien, quand même. Pas tomber du balcon. C'est vraiment pas le moment.

Les filles du bord de mer (Paroles)

J'aime la vie (Paroles)

La banane (Paroles)

Alors on danse (Paroles)

Waar is da feestje (Paroles)

Le temps est bon (Paroles)

Viva la vida (Paroles)

Que c'est beau, la vie (Paroles)

Speed (Paroles)

Torremolinos (Paroles)

3. Chansons qui transportent

Pour prendre le large, tout en gardant l'ancre jetée.

J't'emmène au vent (Paroles)

Bella ciao (Paroles)

Show must go on (Paroles)

What a wonderful world (Paroles)

Let it be (Paroles)

Tout oublier (Paroles)

City of stars (Paroles)

A horse with no name (Paroles)

Seven nation army (Paroles)

Ya Rayah (Paroles)

4. Chansons feu de camp

Mais sans le feu, okay? OK? Bien, merci!

San Francisco (Paroles)

La vie, c'est mieux quand on est amoureux (Paroles)

Santiano (Paroles)

La fille du coupeur de joints (Paroles)

The Boxer (Paroles)

Ce n'est qu'un au revoir (Paroles)

Wonderwall (Paroles)

Drôle de vie (Paroles)

One day (Paroles)

Clandestino (Paroles)

5. Chansons de circonstance

Parce que, quand même un peu hein.

Vivre debout (Paroles)

It's the end of the world as we know it (Paroles)

Je veux vivre (Paroles)

Les Fleurs (Paroles)

A tout moment la rue (Paroles)

Je reste à la maison (Paroles)

The end of the world (Paroles)

Respire (Paroles)

I will survive (Paroles)

Eh già (Paroles)

