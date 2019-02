Comment Medellin, "la ville la plus violente du monde", a connu sa résilience

Sur la terrasse de son balcon, Ana Maria Palacio, 71 ans, regarde la marée de touristes arpenter la rue cinq mètres plus bas. Ce va-et-vient d'appareils photos, de casquettes, de guides flanqués de micros et pancartes, de glaces, de rires, de langues du monde entier... Un melting-pot bruyant, dont elle ne se lasse pas. " Je passe parfois des heures à les regarder, à les saluer et à sourire. Je dois avoir été prise en photo des centaines de fois. Je suis toujours aussi surprise. " Ana Maria Palacio a toujours vécu à la Comuna 13, un quartier en pente niché sur les collines à l'ouest de Medellin. Il y a encore huit ans, rien que l'évocation du nom de ce barrio faisait trembler plus d'un Colombien. Entre cartels de drogue, groupes paramilitaires, guérilleros des Farc (Forces armées révolutionnaires de Colombie), guerres de gangs pour le contrôle de cette zone stratégique pour les trafics d'armes et de cocaïne, le quartier avait gagné l'une des pires réputations du pays. Et du monde.

...