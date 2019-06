À l'en croire, Gerda (62 ans) a de la chance : la maladie de Pompe peut être bien pire que chez elle. Qu'est-ce qui l'a aidée (et l'aide encore aujourd'hui) à affronter les périodes difficiles ?

Enfant, elle manquait déjà de force et de souplesse. Plus tard ont suivi des problèmes de fatigue, des maux de dos et parfois des pertes d'équilibre, au point qu'à 35 ans, elle n'était plus physiquement en mesure d'assumer son travail de responsable du rayon fruits et légumes d'un supermarché. Son médecin de famille lui a accordé des congés- maladie répétés, mais sans jamais la référer à un expert. C'est par le biais d'un spécialiste en médecine phys...