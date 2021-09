Garante d'une offre alimentaire qualitative et savoureuse, la chaîne de supermarchés Carrefour est aussi attentive non seulement à la santé des consommateurs, mais aussi aux conditions de travail des travailleurs qui produisent ses articles importés. Les bananes Papillon vendues au profit de Pink Ribbon en sont un bon exemple.

La majorité des gens se procurent leurs aliments au supermarché. Une offre alimentaire saine et variée revêt une importance cruciale pour la santé, mais c'est aussi un élément majeur dans la prévention du cancer et notamment du cancer du sein: pas moins d'un cancer sur trois pourrait être évité en adoptant un mode de vie sain! Chez Carrefour, la qualité des produits alimentaires vendus sous la marque maison est surveillée de près par la bio-ingénieure Christelle Tchonang Ponka, Food Quality & Sustainable Development Manager. " Avec mon équipe, je suis très attentive aux préoccupations des consommateurs ", explique-t-elle. " Si un ingrédient fait débat, comme par exemple l'huile de palme ou l'utilisation des additifs, nous encourageons nos fournisseurs à chercher une alternative même lorsque l'Europe n'impose aucune restriction. Chez Carrefour, nous sommes même plus sévères que ne l'imposent les directives européennes! " Christelle Tchonang Ponka explique comment Carrefour prend une longueur d'avance: " Lorsque certains ingrédients sont critiqués, nous adaptons notre offre sans attendre une analyse scientifique. " La liste des substances interdites dans les produits de la marque Carrefour est mise à jour tous les ans, en concertation avec les fournisseurs. " En cas de changement, le goût doit toutefois toujours rester optimal ", souligne-t-elle. " Notre objectif est de parvenir, dans nos produits, à un équilibre parfait entre saveur et qualité. Les nouvelles recettes - ou celles qui ont été modifiées - sont soumises pour approbation à un panel de consommateurs. Et comme la santé aussi est importante pour nous, nous nous efforçons de limiter la teneur en sucre, en sel et en graisses saturées au strict minimum et d'accroître au maximum la teneur en fibres. Toutes ces informations sont ensuite reprises le plus clairement possible sur l'étiquette. " Saveur et qualité sont également les priorités du producteur de bananes Papillon, qui cultive ses fruits dans un climat optimal sur la riche terre volcanique du sud du Guatemala pour pouvoir proposer tout au long de l'année de délicieuses bananes de qualité supérieure. Le transport jusqu'en Belgique ne prend en outre que 10 à 11 jours, soit moitié moins que pour d'autres marques de bananes. Ceci rend possible une récolte plus tardive et donc une maturation plus longue sur la plante, ce qui confère aux fruits une plus haute teneur en sucres, pour le plus grand bénéfice du goût. En plus, les bananes Papillon ont une pelure beaucoup plus fine... et donc beaucoup plus de chair! Partenaire engagé de Pink Ribbon depuis de nombreuses années, Carrefour offre un euro à l'asbl pour chaque caisse de bananes Papillon vendue dans ses enseignes. En 2020, la chaîne en a vendu 850.000 kg... et cette année encore, vous pouvez contribuer à la lutte contre le cancer du sein en achetant ces délicieux fruits sains.