Tout au long du mois d'octobre, vous pouvez participer à La Marche Rose avec Olivia Borlée. Inscrivez-vous sur www.lamarcherose.be et visez l'objectif de 10.000 pas par jour : plus vous vous en rapprocherez, mieux cela vaudra ! En 2020, Pink Ribbon espère arriver avec tous les participants à faire au moins 10 fois le tour du monde contre le cancer du sein.L'inscription est ouverte aux individus, aux équipes et aux entreprises ; Pink Ribbon utilisera les fonds ainsi récoltés pour soutenir des projets concrets dans la lutte contre la maladie. Vous aurez également la possibilité de suivre vos progrès sur la plateforme lamarcherose.be grâce au logiciel intelligent développé par PeopleWare.PeopleWare est spécialisé dans la création de logiciels sur mesure et travaille principalement pour de grandes entreprises... ce qui ne l'a pas empêché de développer avec amour cette plateforme interactive pour Pink Ribbon asbl. " Nous avons choisi ce projet parce que nous souhaitions aussi apporter notre petite pierre à la collectivité, explique son directeur Marc Schijvaerts. Tout le monde connaît au moins une personne atteinte d'un cancer du sein, dans notre entreprise aussi. PeopleWare veut contribuer à combattre cette terrible maladie. Les petits ruisseaux font les grandes rivières ! " La firme n'en est du reste pas à son coup d'essai avec la plateforme lamarcherose.be. " Cela fait déjà plusieurs années que nous soutenons ce projet avec conviction. "