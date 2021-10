Indépendamment de l'entretien et du renforcement de la chaîne postérieure, il faut apprendre à soulever correctement des charges. " J'ap...

Indépendamment de l'entretien et du renforcement de la chaîne postérieure, il faut apprendre à soulever correctement des charges. " J'applique même ce principe à un pot de fleurs, précise Roland Claes. Il faut plier et écarter les genoux, ce qui requiert aussi une certaine souplesse des chevilles pour conserver les pieds à plat et donc rester stable. Il faut respirer convenablement et donc inspirer puis bloquer la respiration pour remplir le bas du thorax en soulevant. Les lombaires se détendent alors que si on expire, elles se tassent. J'utilise une métaphore: si je pose mon pied sur une canette vide à terre, je l'écrase. Si elle est pleine, je peux m'appuyer dessus. "