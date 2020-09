De 15 à 20 % des cancers du sein sont ce que l'on appelle des carcinomes " in situ ", (qui restent au même endroit) et ne provoqueront jamais de métastases. Ils sont néanmo...

De 15 à 20 % des cancers du sein sont ce que l'on appelle des carcinomes " in situ ", (qui restent au même endroit) et ne provoqueront jamais de métastases. Ils sont néanmoins pris en compte dans les statistiques relatives au cancer du sein, parce que les cellules de la tumeur ont l'apparence de cellules cancéreuses. " En réalité, ce ne sont toutefois pas de vrais cancers, car on ne parlera de 'malignité' que si la tumeur est susceptible de provoquer l'apparition de métastases, clarifie le Pr Jan Lamote. Le fait que ces carcinomes in situ soient pris en compte dans les statistiques relatives au cancer partout en Occident peut toutefois avoir des effets pervers. Certaines personnes pourraient par exemple se voir refuser une assurance parce qu'elles souffrent prétendument d'un cancer... alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un carcinome in situ. "