Frapper légèrement la paroi extérieure d'un bol chantant tibétain au moyen d'une mailloche ou la faire tourner doucement dans le bol provoque des sons profonds et des vibrations. Selon ceux qui prônent la thérapie par le bol...

Frapper légèrement la paroi extérieure d'un bol chantant tibétain au moyen d'une mailloche ou la faire tourner doucement dans le bol provoque des sons profonds et des vibrations. Selon ceux qui prônent la thérapie par le bol tibétain, ils feraient aussi vibrer l'eau dans notre organisme, réharmonisant nos chakras: les sons graves permettraient de lever les blocages, ce qui referait circuler l'énergie dans le corps. Cette thérapie est promue comme remède à toutes sortes de maux assez vagues. La thérapie du bol chantant est présentée comme étant vieille de plusieurs millénaires, ce que contestent des experts. Les bols chantants sont très utilisés en Asie, pour appeler à la prière avec un gong, par exemple. S'ils y sont utilisés comme bols à riz et instruments de musique, ils ne le sont pas comme thérapie. L'effet apaisant attribué au son de ces bols a été inventé en Occident. Les sons ont quelque chose de psychédélique et le Tibet a toujours parlé à l'imaginaire. Les bols vendus chez nous comme des bols chantants tibétains sont généralement produits dans des usines occidentales.