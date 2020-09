Parce que arrêter de fumer est difficile, une aide extérieure est souvent indispensable. Tabacstop, service gratuit d'aide au sevrage tabagique de la Fondation contre le Cancer, vous soutient dans cette déma...

Parce que arrêter de fumer est difficile, une aide extérieure est souvent indispensable. Tabacstop, service gratuit d'aide au sevrage tabagique de la Fondation contre le Cancer, vous soutient dans cette démarche depuis de longues années, via les aides gratuites de ses tabacologues. Depuis plus d'un an, Tabacstop vous propose également une app gratuite et sans publicité pour accéder aux conseils de ces professionnels. L'app est aussi là pour vous encourager, en mentionnant l'économie financière réalisée grâce à votre arrêt tabagique, le temps de vie gagné, etc. Vous sentez que vous risquez de craquer et de prendre une cigarette ? Secouez votre GSM et votre app vous enverra un défi pour vous changer les idées... Vous pouvez aussi recevoir des messages d'encouragement, des conseils d'anciens fumeurs ou d'autres personnes qui, comme vous, veulent arrêter de fumer. Bref, un soutien bien utile à avoir toujours sur soi !