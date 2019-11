Aussi féérique que soit le spectacle des montagnes enneigées, on n'a pas forcément toujours envie de les descendre skis aux pieds... en particulier si l'on a vécu une expérience malheureuse. Il existe toutefois des alternatives convenant aussi bien aux intrépides qu'aux plus calmes.

Que faire aux sports d'hiver si vous n'avez envie de vous adonner ni au ski, ni au snowboard ? Vous promener ? C'est certes une activité à la portée de tous, mais pas forcément des plus agréables dans une épaisse couche de neige : à force de rester sur les chemins balisés dans les environs immédiats de la station (et on s'en lasse vite), vous risquez fort de ne pas beaucoup vous amuser!

...