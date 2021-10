De nombreux Belges, surtout les plus âgés, prennent des somnifères. L'un des plus populaires est le zolpidem, qui favorise l'endormissement. Il ne fait pas partie des benzodiazépines, mais appartient au groupe des "Z-drugs" (molécules ayant des e...

De nombreux Belges, surtout les plus âgés, prennent des somnifères. L'un des plus populaires est le zolpidem, qui favorise l'endormissement. Il ne fait pas partie des benzodiazépines, mais appartient au groupe des "Z-drugs" (molécules ayant des effets proches, dont le nom commence souvent par z). Les risques des deux groupes de somnifères sont les mêmes. Le zolpidem a cependant un effet secondaire spécifique: certains usagers présentent un comportement étrange durant le sommeil, tels que le somnambulisme, la conduite à moitié endormi, le sleep-shopping/eating... souvent avec amnésie totale concernant cette période. Ce comportement se présente quand certaines parties du cerveau "dorment" alors que d'autres sont "éveillées", ce qui n'est évidemment pas sans risque. En principe, on ne peut pas prendre de somnifère plus de deux semaines, mais certaines personnes ont du mal à s'en passer et en prennent de manière chronique. D'autres prennent du zolpidem en journée, pour son léger effet euphorique. Elles doivent se méfier de ces phénomènes étranges, dont le somnambulisme est probablement le plus connu. Aux USA, la notice du zolpidem contient un avertissement très voyant faisant référence à la possibilité de ce risque.