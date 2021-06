Les soupçons de violence domestique sont en général signalés d...

Les soupçons de violence domestique sont en général signalés de manière anonyme. C'est tout à fait possible via Télé-Accueil.be ou en téléphonant au 107. Sur le site de Télé-Accueil, vous pouvez faire des signalements anonymes via un service de chat en ligne. Vous pouvez aussi contacter la police à tout moment.