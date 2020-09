Reprendre le travail après un cancer du sein est une démarche importante. Pink Ribbon a créé, à l'intention des (ex-)patientes atteintes d'un cancer du sein, Pink Monday, un projet qui facilite la réintégration au travail, grâce notamment au soutien et à la collaboration du groupe Unique.

Il ne faut pas sous-estimer l'impact du cancer du sein sur la vie professionnelle ! Outre le temps nécessaire pour vous rétablir complètement, il est crucial que vous trouviez une oreille attentive auprès de vos employeur et collègues si vous ressentez la nécessité de parler de votre expérience. En général, ils ne savent pas comment réagir, ce qui peut être source de malentendus. Pour une réintégration la plus réussie possible, le projet Pink Monday bénéficie du soutien tant financier que professionnel du groupe Unique, un acteur important dans les services RH, spécialisé dans les domaines de l'intérim, du recrutement, de la sélection et de l'outsourcing de projet. An Aelbrecht, general manager Unique : " Unique a choisi de soutenir activement un projet et notre choix s'est porté il y a quatre ans sur Pink Monday, d'autant plus qu'il est lié à notre activité principale. Nous continuons à soutenir ce projet avec conviction, non seulement parce que nous dénombrons chaque année plusieurs collègues atteintes d'un cancer du sein, mais aussi parce que nous savons que les personnes qui se rétablissent d'un cancer ont besoin de soutien lorsqu'elles reprennent le travail ou cherchent un nouvel emploi. Reprendre le travail après un cancer est un véritable défi, un processus que nous accompagnons en encourageant le dialogue entre l'employeur et le collaborateur de retour au travail. Ce dernier doit savoir ce qu'il ou elle veut : vaincre certains obstacles spécifiques, changer de fonction, d'équipe ou de carrière, etc. Mais de son côté, l'entreprise a elle aussi des attentes précises. Sur base des souhaits et des perceptions des deux parties, mais aussi des circonstances, nous élaborons donc un programme sur mesure, basé sur notre savoir-faire juridique quant à ce qui peut se faire ou non. Chaque situation est différente, avec des besoins et des demandes spécifiques. Outre un soutien professionnel, nous proposons aux entreprises qui le souhaitent des outils leur permettant de développer un parcours de réintégration. Nous rédigeons un 'livre blanc' en collaboration avec le Pr Elke Van Hoof, dans lequel Pink Monday est également mentionné. Ensemble, nous avons sensibilisé les entreprises au fait qu'offrir un soutien à un collaborateur qui a été atteint par un cancer est plus que souhaitable. Car le capital humain est la force vive de chaque organisation. "