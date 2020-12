Vincent Seynhaeve occupe le poste de directeur médical chez Takeda, une firme pharmaceutique spécialisée notamment dans les traitements du système digestif. L'entreprise a dével...

Vincent Seynhaeve occupe le poste de directeur médical chez Takeda, une firme pharmaceutique spécialisée notamment dans les traitements du système digestif. L'entreprise a développé l'application " In Their Shoes " en collaboration avec des médecins et des patients. " Les MICI restent un problème difficile à aborder, un peu tabou. Il n'est pas évident d'expliquer aux autres ce que cela fait de devoir se précipiter aux toilettes plusieurs dizaines de fois par jour et d'arriver parfois trop tard ", souligne-t-il. La maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique sont des pathologies mal connues, mais qui suscitent aussi une certaine gêne. Avec " In their shoes ", Takeda a développé un outil qui permet à chacun de faire très concrètement l'expérience de la vie avec une MICI. Takeda évalue à présent comment poursuivre son déploiement au service des patients MICI.www.takeda.be