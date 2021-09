Le retour au travail après un cancer du sein est un grand pas pour lequel un coup de pouce est toujours le bienvenu. C'est pour cela que Pink Rib...

Le retour au travail après un cancer du sein est un grand pas pour lequel un coup de pouce est toujours le bienvenu. C'est pour cela que Pink Ribbon et l'Inami ont uni leurs forces pour lancer le projet Pink Monday, qui vise à mieux aider et accompagner ces patientes en leur fournissant de l'information et des repères. Des conseils ont également été prévus pour les collègues et employeurs en vue d'assurer une reprise la plus fluide et agréable possible... Pour les indépendants, une brochure remplie de conseils, d'astuces et d'adresses utiles a été rédigée en collaboration avec l'Inami.