Lors de l'endormissement, on passe après quelques minutes de somnolence d'un sommeil léger à un sommeil profond, puis à un sommeil paradoxal : ce cycle dure environ 90 minutes. Le sommeil de la plupart des adu...

Lors de l'endormissement, on passe après quelques minutes de somnolence d'un sommeil léger à un sommeil profond, puis à un sommeil paradoxal : ce cycle dure environ 90 minutes. Le sommeil de la plupart des adultes est constitué de 3 à 4 cycles par nuit. Entre les différentes phases de sommeil, on se réveille régulièrement mais sans s'en rendre compte car ces phases d'éveil ne durent que quelques secondes. Les cycles de sommeil ne sont pas les mêmes au fur et à mesure de la nuit : la première partie de la nuit est riche en sommeil profond, celui qui assure votre récupération physique. La seconde moitié de la nuit est essentiellement composée de sommeil léger et de sommeil paradoxal. Le sommeil paradoxal, au cours duquel sont traitées les émotions et informations de la journée, est également qualifié de sommeil REM en raison des mouvements oculaires rapides qui le caractérisent (Rapid Eye Movements). Si vous vous éveillez pendant cette phase, où l'activité cérébrale est particulièrement intense, vous serez d'emblée bien réveillé.