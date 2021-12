Une étude réalisée au Burkina Faso et au Mali confirme l'efficacité d'un nouveau vaccin contre la malaria sur 6861 enfants de 5 à 17 mois. Les participants ont reçu durant quatre mois soit des pilules antimalariques, soit une dose mensuelle du nouveau vaccin, soit une co...

Une étude réalisée au Burkina Faso et au Mali confirme l'efficacité d'un nouveau vaccin contre la malaria sur 6861 enfants de 5 à 17 mois. Les participants ont reçu durant quatre mois soit des pilules antimalariques, soit une dose mensuelle du nouveau vaccin, soit une combinaison des deux. Ils ont ensuite été suivis pendant trois ans, avec poursuite du traitement médicamenteux ou administration d'une piqûre de rappel unique. Près de 9 enfants sur 10 ont pu être suivis jusqu'à la fin de l'étude. Dans le groupe qui n'avait reçu que le médicament, 305 cas de malaria/1000 enfants/an ont été constatés, contre 278 dans le groupe vacciné et 113 seulement dans le groupe qui les recevaient tous les deux. L'approche combinée est donc la meilleure, protégeant aussi mieux contre les hospitalisations et la mortalité associées à l'infection. Les chercheurs concluent que le nouveau vaccin représente un complément précieux à l'arsenal préventif actuellement disponible contre la malaria. D'autres vaccins antimalariques sont également en développement, mais celui-ci est le plus avancé. Au mois d'octobre, l'Organisation Mondiale de la Santé a proposé de l'administrer à grande échelle aux enfants sur le continent africain.