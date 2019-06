Les rayons de nos magasins regorgent de produits, l'abondance règne en maître. En apparence du moins... Au niveau mondial, nous cultivons de plus en plus les mêmes variétés et l'offre s'appauvrit. Nous mettons ainsi notre sécurité alimentaire en péril.

Les milliers de variétés végétales et d'espèces animales sur terre constituent des sources de nourriture. Pourtant, nous tirons plus de 90% de toute l'énergie alimentaire de seulement 15 variétés de plantes et 8 espèces animales (1). Le froment, le riz et le maïs représentent à eux trois plus de la moitié de l'énergie alimentaire. Une seule espèce bovine fournit presque tout le lait de vache dans le monde entier : la Holstein/Frisonne, la race la plus productive (2). En même temps, nous traitons la nature comme si elle était une source inépuisable. Nous abattons des forêts tropicales entières pour produire en masse du soja, de l'huile de palme, des graines oléagineuses, des plantes pour la production sucrière, etc. Dans nos régions, nos champs s'appauvrissent en parcelles industrielles où ne pousse plus qu'une seule variété végétale, sans autre trace de vie. Les prairies sont labourées et semées d'une seule variété d'herbacées : celle qui rapporte le plus. C...