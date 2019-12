À Noël, l'esprit de partage règne. Pourtant, les repas gargantuesques, les cadeaux au pied du sapin, les rires des invités dans la chaleur d'un foyer ne seront pas pour tous. Et si vous aidiez des associations à rendre le sourire à ces laissés pour compte de la société ?

À Noël, de nombreuses associations proposent aux démunis de partager un repas de fête. En cette période chargée, elles ont souvent besoin de bénévoles. Et si nous laissions parler notre humanité ? Si nous allions aider ces associations, histoire de rencontrer les meurtris de la vie, de tenter de leur remonter le moral, de leur offrir juste un peu de chaleur humaine ?

Voici quelques exemples d'associations dans lesquelles vous pourrez vous rendre utiles et améliorer votre santé physique et mentale1,2 : saviez-vous qu'une activité bénévole améliore la qualité de vie3, l'estime de soi3,4, le bonheur5,6, et réduit la dépression4,7 et le stress3,8 ?

Quelques idées ?

Les personnes sans abri et démunies peuvent trouver un peu de réconfort et des repas aux Restos du Coeur, qui ont aussi essaimé en Belgique. Il existe 15 structures dans notre pays, qui organisent un réveillon et ont toujours besoin de bénévoles pour cuisiner ou distribuer les repas. Intéressé ? Vous trouverez l'adresse du Resto du Coeur le plus proche de chez vous sur https:// www.restosducoeur.be/fr/

Pour ce même public, vous pouvez également participer activement à un Noël solidaire, organisé par l'asbl EducActions. Elle offre un vrai réveillon à 650 bénéficiaires d'aides sociales dans toute la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec des animations, des repas concoctés par de vrais Chefs. Des cadeaux sont distribués, grâce à la générosité de chaînes de magasin. Vous pouvez les aider ! http://dignite-solidarite.be/quoi/noels-solidaires/noel-solidaire/

D'autres personnes sont en situation de grande précarité et dorment là où elles peuvent : ce sont les migrants. C'est surtout le cas à Bruxelles où est active la Plateforme Citoyenne de Soutien aux Réfugiés. De nombreux bénévoles tentent de trouver des solutions pour ces personnes qui ont fui le plus souvent une vie terrible, faite de guerre, de pauvreté, de drames. Ils organiseront un réveillon solidaire pour réchauffer les coeurs. Motivé ? Consultez le site www.bxlrefugees.be/ ou la page Facebook : https://www.facebook.com/groups/BXLVolunteers/

Ce ne sont que quelques exemples, mais ils méritent d'être soutenus ! Et à plus petite échelle, vous pouvez aussi inviter à votre réveillon un voisin seul, une personne âgée sans famille, ou toute autre personne dans le besoin...