Le travail de nuit perturbe le rythme circadien de l'organisme, ce qui peut générer divers problèmes de santé. Des choix alimentaires sains à des moments adéquats permettent de conserver une bonne condition physique.

Beaucoup de fonctions corporelles suivent le rythme de l'horloge biologique, dont le rythme sommeil-veille, la concentration et les taux d'hormones. Ce rythme de 24 heures, appelé rythme circadien, correspond en grande partie au rythme jour-nuit, régulé par la mélatonine, une hormone produite par la glande pinéale dans le cerveau. Pendant la journée, la production est pour ainsi dire à l'arrêt, alors que le soir et la nuit, elle tourne à plein régime. Inversement, le taux de cortisol (hormone de stress) augmente et nous maintient dans un état de vigilance en journée, pour redescendre la nuit.

...