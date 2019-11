Maintenir l'heure d 'hiver ou d'été ?

Les uns ne jurent que par l'heure d'été et les longues soirées qui l'accompagnent, les autres préfèrent l'heure d'hiver, plus proche de leur horloge biologique. De quel côté penchera la balance lorsqu'il faudra se décider pour l'une ou pour l'autre ? Et qu'en dit la science ?

Comme chaque année, le dernier week-end d'octobre a marqué le passage à l'heure d'hiver. Et cela sans doute pour l'une des dernières fois, puisque l'Europe a bien l'intention de supprimer définitivement ces changements. Les États membres devraient se mettre d'accord sur le choix de l'heure d'hiver ou d'été avant le 1er avril 2020. Au printemps 2021, nous repasserons ensuite pour la dernière fois à l'heure d'été soit pour y rester, soit pour reculer définitivement nos montres d'une heure au mois d'octobre suivant.

