Les sucres des boissons gazeuses perturbent le métabolisme des graisses. Les personnes qui en consomment plus d'une cannette par jour présentent systématiquement des concentrations plus élevées de lipides sanguins potentiellement nocifs. Quant aux concentrations de " bonnes " graisses telles que le cholestérol HDL, elles sont plus faibles. Ces deux facteurs font grimper le risque de maladie cardiovasculaire. Les sucres ajoutés affectent donc la santé au travers non seulement de leur effet sur le poids, mais aussi de la perturbation de processus métaboliques et de dommages sur le coeur et les vaisseaux. La bonne nouvelle, c'est que cet effet ne se retrouve ni avec les sodas sans sucre ni avec les jus de fruits purs, tant que la consommation ne dépasse pas 330 ml par jour (soit l'équivalent d'une cannette). Consommer les boissons sucrées avec parcimonie reste donc le choix le plus sûr pour la santé.