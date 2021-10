La saison des rhumes est de retour! Ils sont causés par des virus (principalement des rhinovirus) qui se propagent plus rapidement lorsque nous restons davantage en contact les uns ...

La saison des rhumes est de retour! Ils sont causés par des virus (principalement des rhinovirus) qui se propagent plus rapidement lorsque nous restons davantage en contact les uns avec les autres, que nous restons à l'intérieur et que nous aérons moins les pièces. Il est souvent dit que nous pouvons attraper un rhume quand nous avons pris froid, chose qui a toujours été contredite par la science. Et pourtant... De nouvelles études suggèrent que les virus du rhume adorent les basses températures, car ils se multiplient plus rapidement. Dès qu'un virus entre par les voies respiratoires, il est donc possible que vous tombiez malade plus rapidement sous l'influence du froid. Nous pouvons donc en conclure que le rhume est une infection qui est déterminée par plusieurs facteurs: un contact étroit avec une personne enrhumée, une ventilation insuffisante, un lavage des mains inadéquat et... le froid.