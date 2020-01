Le vapotage est présenté aux fumeurs comme un moyen d'éviter les conséquences du tabagisme, mais il n'en est rien. Des chercheurs américains ont découvert que les cigarett...

Le vapotage est présenté aux fumeurs comme un moyen d'éviter les conséquences du tabagisme, mais il n'en est rien. Des chercheurs américains ont découvert que les cigarettes électroniques entraînent une augmentation significative des maladies pulmonaires, telles que la BPCO (bronchopneumopathie obstructive chronique), la bronchite chronique, l'emphysème et l'asthme. Fumer à la fois des cigarettes classiques et électroniques est par ailleurs beaucoup plus dangereux que ne fumer qu'une sorte de cigarettes. Nos poumons ne sont pas non plus faits pour être exposés à une vapeur d'eau saturée de toutes sortes de substances. Cette pratique conduit à une diminution accélérée et irrémédiable de la capacité respiratoire.