Pour vérifier si son poids est normal, on mesure habituellement l'indice de masse corporelle ou IMC. Selon certains spécialistes, on ferait mieux de mesurer son tour de taille, qui en dit bien davantage sur les risques de surpoids.

Pour beaucoup, l'IMC n'est rien qu'un chiffre abstrait qui indique si votre poids est normal ou pas (tableau 1). Cette représentation présente cependant des inconvénients. Ainsi, l'IMC ne fait pas de distinction entre personnes peu ou très musclées, raison pour laquelle des bodybuilders, par exemple, affichent souvent un IMC élevé, et sont classés dans une catégorie de risques d'obésité et des problèmes de santé qui y sont liés, alors qu'ils ne sont absolument pas en excès de graisse.

...

Pour beaucoup, l'IMC n'est rien qu'un chiffre abstrait qui indique si votre poids est normal ou pas (tableau 1). Cette représentation présente cependant des inconvénients. Ainsi, l'IMC ne fait pas de distinction entre personnes peu ou très musclées, raison pour laquelle des bodybuilders, par exemple, affichent souvent un IMC élevé, et sont classés dans une catégorie de risques d'obésité et des problèmes de santé qui y sont liés, alors qu'ils ne sont absolument pas en excès de graisse. Plus préoccupant, l'IMC ne spécifie pas où se loge la masse grasse. Or, c'est la graisse présente dans la cavité abdominale (la graisse viscérale) qui constitue la plus grande menace pour la santé. Elle s'accumule dans divers organes tels que le coeur, le foie, le pancréas, les muscles, etc. et en perturbe le fonctionnement. Par exemple, les muscles vont moins bien absorber le sucre dans le sang ; l'effet de l'insuline sur cette absorption de sucre va également diminuer ; dans le coeur, des cellules vont mourir plus rapidement et divers tissus vont sécréter plus de substances stimulant des inflammations. Et ainsi de suite. En conséquence, le risque de mortalité précoce augmente considérablement. Mais il y a plus grave car nous connaissons tous des individus maigres avec un gros ventre. Leur IMC étant correct, ils pensent que leur poids est normal, alors que leur tour de taille indique un excès de graisse. Or, c'est là que réside le risque : pour un même IMC, un tour de taille élevé présente un risque plus important de mortalité précoce qu'un petit tour de taille. Et ce pour toutes les causes de mortalité. Ces dernières années, nous assistons dans le monde entier à une augmentation du tour de taille pour un même IMC. En ne considérant que l'IMC, la situation semble stable, alors que ce n'est pas le cas. Des spécialistes internationaux insistent donc pour qu'à partir de maintenant soient mesurés systématiquement non seulement l'IMC, mais aussi le tour de taille (1). Pour savoir si la quantité de graisse abdominale prend des proportions alarmantes, il suffit de mesurer sa taille à l'aide d'un mètre-ruban. Pour les femmes, le seuil critique est de 90 centimètres, pour les hommes de 100. Plus cette limite est dépassée, plus le danger est grand. Attention, sous ces valeurs, le risque pour la santé n'est pas nécessairement nul, car d'autres facteurs interviennent évidemment. Une réduction du tour de taille améliore considérablement le profil de risque, quelle que soit la manière dont cette graisse a été diminuée : en mangeant moins ou plus sainement ou en bougeant plus. De toute façon, l'activité physique apporte toujours un plus au niveau santé, outre la perte de poids, et constitue dès lors un bon choix, surtout pour les personnes physiquement peu actives. Le tour de taille ou de hanches ne se mesure pas partout de la même façon. L'Organisation mondiale de la Santé conseille de mesurer son ventre entre les dernières côtes et le haut de l'os de la hanche. Aux états-Unis, les National Institutes of Health se fient au haut de l'os de la hanche, ce qui donne une légère différence, peu pertinente finalement lorsqu'il s'agit d'évaluer le risque.