La Fondation contre le Cancer, qui gère Tabacstop, le service d'aide au sevrage tabagique, a élaboré un outil très intéressant pour connaître les effets du tabac sur votre corps. Il vous suffit de cliquer sur un des points disposés sur le dessin de la silhouette, et vous aurez toutes les informations sur les méfaits du tabac sur l'organe ou la partie du corps concernée. Un exemple? On se doute bien que si l'on clique sur les poumons, nous aurons une mise en garde concernant le cancer des poumons. Mais il y a des choses bien plus étonnantes. Ainsi, si l'on clique sur l'épaule, on apprend que fumer augmente le risque de complications après une intervention chirurgicale et le ralentissement de la cicatrisation des plaies. Après cela, et si vous contactiez Tabacstop pour être aidé à arrêter? Un numéro gratuit et vous serez conseillé sur la meilleure façon d'arrêter: 0800/111.00.