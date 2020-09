Le cancer du sein en Belgique

On dénombre chaque année plus de 10.000 nouveaux cas de cancer du sein dans notre pays. L'âge moyen au moment du diagnostic est de 62 ans ; dans 70 % des cas, la maladie est découverte à un stade précoce. Plus de 80 % sont des cancers hormonosensibles.

© mellon.be

La collecte de données concernant le cancer du sein revêt une grande importance. Combien de femmes se soumettent au dépistage ? Quel est le nombre de cas ? À quel stade se trouve la tumeur lors du diagnostic ? Combien de patientes sont opérées ? Traitées par radiothérap... La collecte de données concernant le cancer du sein revêt une grande importance. Combien de femmes se soumettent au dépistage ? Quel est le nombre de cas ? À quel stade se trouve la tumeur lors du diagnostic ? Combien de patientes sont opérées ? Traitées par radiothérapie, par chimio, par hormonothérapie ? En dressant le tableau de toutes ces informations, il est possible d'améliorer la qualité du traitement et donc les perspectives des patientes. Cette tâche incombe à la Fondation Registre du Cancer (FRC), qui récolte, traite et analyse les données concernant - notamment - le cancer du sein qui lui sont transmises par les hôpitaux et les laboratoires. Elle rédige ensuite sur cette base des rapports destinés aux hôpitaux, qui peuvent s'en servir pour améliorer la qualité des soins qu'ils dispensent. Un don de Pink Ribbon a permis de développer un outil numérique pour améliorer la transmission des données des hôpitaux à la FRC. De nouveaux rapports concernant le cancer du sein en Belgique sont publiés tous les deux à trois ans. Les derniers chiffres en date concernent l'année 2017.

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×