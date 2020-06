Lorsque des sportifs écoutent de la musique, ils se sentent mieux et sont un peu plus performants, du moins lorsque le rythme de la musique est légère...

Lorsque des sportifs écoutent de la musique, ils se sentent mieux et sont un peu plus performants, du moins lorsque le rythme de la musique est légèrement plus rapide que leur allure habituelle. Il est étonnant de constater que le sport en musique a généré après l'exercice une sensation de bien-être accrue par rapport au sport sans musique. Le pouls n'était pas modifié. Les chercheurs supposent que la musique rend surtout l'entrainement plus amusant, et que chez les joggers, le rythme de la musique peut inconsciemment influencer la vitesse. Cette méta-analyse concernait 3500 participants.