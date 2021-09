Les salariés de la Loterie Nationale ont aussi participé à la Marche Rose, une autre initiative de Pink Ribb...

Les salariés de la Loterie Nationale ont aussi participé à la Marche Rose, une autre initiative de Pink Ribbon qui vise à encourager chacun et chacune à faire au moins 10.000 pas tous les jours. Au cours de la 3e édition de la Marche Rose, en mai 2021, 31.622 participants ont ainsi fait tous ensemble 135,7 fois le tour du monde en l'espace de 31 jours... et l'équipe de la Loterie Nationale a apporté une jolie contribution à l'exploit avec un total de plus de 10 millions de pas (6901 km) effectués par 44 participants.